Mahkemeden dikkat çeken soyadı kararı!

Ankara 4. Aile Mahkemesi, çocuğa üvey baba soyadının verilmesi hususunda örnek bir karara imza attı. Evlilik dışı birliktelikten olan 11 yaşındaki L., annesi başka birisiyle evlenip kardeşi olunca kendi soyadının aileden farklı olması nedeniyle rahatsızlık duymaya başladı. L.'nin annesi de bu durum üzerine kızının "baba" dediği üvey babasının soyadını alması talebiyle Ankara 4. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, İ.Ö. ile G. A.'nın evlilik dışı birlikteliklerinden L. isimli bir kız çocuklarının dünyaya geldiği, çocuğun davalı baba tarafından tanıma yolu ile tanındığı ve çocuğun babanın soyadını aldığı belirtildi.

RAHATSIZLIK DUYDU

Milliyet'in haberine göre, dilekçede, L.'nin annesi davacı İ.Ö.'nün 7 Temmuz 2018 tarihinde A.Ö. ile evlendiği, A.Ö. ile evliliklerinden bir çocukları olduğu, mevcut durumda tüm ailenin soyadının Ö. olduğu bir tek 11 yaşındaki L.'nin soyadının farklı olduğu anlatılarak, biyolojik babanın da bir başka kadınla evli olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, L.'nin bu durumu sorgulamaya başladığı ve psikolojik rahatsızlık duyduğu için "baba" dediği üvey babasının soyadını almak istediği kaydedildi.

Ankara Aile Mahkemesi kararında, çocuğun annesi ile aynı soyadı taşımaması nedeniyle kendi kendisini sorguladığı, bu durumun psikolojik olarak çocuğu rahatsız ettiği, çocukla biyolojik babanın iletişiminin bulunmadığı, annesinin eşine baba dediği ifade edildi.

'SOYADI BİRLİĞİ'

Kararda, ayrıca biyolojik babanın da çocuğun soyadının değişmesine muvafakatinin bulunduğu belirtilerek, çocuğun yüksek yararı göz önüne alınarak davacının çocuğunun soyadını değiştirmede haklı nedeni olduğu ifade edildi. Mahkeme, çocuk L.Ö.'nün baba soyadı olan A.'nın iptali ile annesinin soyadı olan (üvey babanın soyadı) Ö. soyadının kullanılmasına izin verilmesine karar verdi.

Davacı annenin avukatı Ebubekir Elmalı, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere birçok uluslararası sözleşmede çocuğun üstün menfaatine vurgu yapıldığına dikkat çekerek, "Mahkeme verdiği hükümle aslında uluslararası sözleşmelere uygun olarak çocuğun üstün menfaatini gözetmiştir. Kararla ailede soyisim birliğinin sağlanmış olması hiç tartışmasız çocuğun üstün menfaatine hizmet etmektedir" dedi.