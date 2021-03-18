Mantar enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Mantar enfeksiyonu nedir, neden olur?

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in hastalığı mantar enfeksiyonu nedir? Mantar enfeksiyonları akciğere, kana ve kolayca deride yer edinebiliyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen enfeksiyonun uzman doktor tarafından tanısı koyulmalı ve tedavi işlemlerine başlanmalıdır. Vücutta hemen hemen her yerde görülebilen yüzeyel mantar enfeksiyonları, sırt, boyun, göğüs gibi bölgelerde yerleşir. Peki Mantar enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir?

MANTAR ENFEKSİYONU NEDİR?

Mantar (maya) enfeksiyonları kadınlarda görülen en yaygın rahatsızlıklardan biridir. Maya vajinada az miktarlarda bulunup oraya yerleşen bir mantardır. Akciğere, kana ve kolayca deride yer edinebilen bu enfeksiyon zamanında müdahale edilmediğinde beraberinde başka sağlık sorunlarını da getirir. Kol altı, kasık bölgesi, ayak parmak araları ve tabanı gibi bu bölgelerde sıklıkla mantar enfeksiyonuna rastlanır. Mantar enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu için, PH bozukluğu, nemlenme ve vücut ısısı uygun yaşama ortamını oluşturur.

MANTAR ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaşıntı, sızı ve vajina bölgesinde duyulan genel rahatsızlık hissi.

İdrar ya da cinsel ilişki sırasında ağrı veya yanma.

Vajinada kalın (çökelek peyniri gibi), beyaz akıntı.