Markette yangın paniği

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde hizmet veren bir marketler zincirine ait şubede, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada market çalışanları ile marketin bulunduğu binada ikamet edenler hızla binayı tahliye ettiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonucu yangını söndürdü. Bir market çalışanının dumandan etkilendiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.