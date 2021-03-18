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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:16

Markette yangın paniği

ABBAS ÇAKAR
Markette yangın paniği

Güney Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerine hizmet veren bir markette,  elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle, market çalışanları ve çevredekiler kısa süreli panik yaşadı

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde hizmet veren bir marketler zincirine ait şubede, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada market çalışanları ile marketin bulunduğu binada ikamet edenler hızla binayı tahliye ettiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonucu yangını söndürdü. Bir market çalışanının dumandan etkilendiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Markette yangın paniği
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