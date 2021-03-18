Mersin Liman genişleme projesiyle istihdam sağlanacak

MIP Genişleme Projesi'nin Atatürk Parkı'na zarar vereceğine dair yapılan açıklamaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı da ifade edilirken; Atatürk Parkı ile herhangi bir bağlantısının kesinlikle söz konusu olmadığı, ilişkilendirilmesinin ise tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

"MERSİN'İ TÜM ULAŞIM MODLARIYLA BİRLİKTE GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2003 yılından bu yana Mersin'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon lirayı aşkın yatırım yaptıklarını açıkladı. Mersin'de; Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Denizyolu ve Haberleşme alanlarında birçok önemli projenin hayata geçtiği belirten Bakanlık, Mersin'i tüm ulaşım modlarıyla birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

-Mersin'i; Niğde'ye, Konya'ya ve Adana'ya bölünmüş yollarla bağladık

Mersin'de 2003 yılında 278 kilometre bölünmüş yol varken, 274 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğunu 552,6 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakanlık, 271 kilometre BSK'lı yolu, 520 kilometreye ulaştırdıklarını, Mersin'i; Niğde'ye, Konya'ya ve Adana'ya bölünmüş yollarla bağladıklarına vurgu yaptı. Mut Şehir Geçişini BSK kaplı Bölünmüş Yol olarak inşa ettiklerini, Mersin - Erdemli Yolunu BSK kaplı Bölünmüş yol olarak tamamladıklarını kaydeden Bakanlık, Akdeniz Oyunları Stadyumu otoyol bağlantı yollarına da BSK Bölünmüş yol haline getirdiklerinin de altını çizdi.

"AKDENİZ SAHİL YOLU ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Mersin'de 15 milyar 283 milyon lira proje bedeli ile 16 adet karayolu projesi çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Bakanlık, tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarını tarihe gömecek olan Akdeniz Sahil Yolu çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade etti. Uzunluğu 227 Kilometre olan proje bünyesinde; 32 bin 412 metre uzunluğunda 29 adet çift tüp Tünel, 6 bin 352 metre uzunluğunda 18 adet Viyadük, 398 metre uzunluğunda 8 adet köprü ve 5 adet Farklı Seviyeli Kavşak yer aldığı belirtildi. Mersin Limanı Genişletme Projesi, 500 kişiye doğrudan, 5000 kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlanmış olacak. Bakanlık, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesinin temel atma törenin de gerçekleşeceğini, Mersin Limanı'na yapılacak genişletme projesinin tamamlanmasıyla birlikte liman kapasitesinin 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkacağını böylece liman kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey hizmet verilebileceğini açıkladı. 375 milyon dolar bütçe ile yapılacak yatırım, kentin lojistik kimliğine artı değer kazandırırken; 500 kişiye doğrudan, 5000 kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlanmış olacak.

MIP GENİŞLEME PROJESİ, İLAVE RIHTIM KAPASİTE İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece ülke için değil; Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette önemli olan Mersin Limanın sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermesi için sürekli olarak genişleme ve kapasite artırımına gitmekte olduğu; liman kullanıcılarının ve bölge paydaşlarının ihtiyaç duydukları kapasite artışını ve büyüme talebini en kısa sürede karşılamak için gerekli koşulları üst seviyede sağlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, bu ihtiyacın sadece kapasite artışı yaratacak yatırımla mümkün olabildiği ve Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin ilave rıhtım kapasite ihtiyacına çözüm üreteceği ifade edildi.

ATATÜRK PARKI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ TAMAMEN KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK

MIP Genişleme Projesi'nin Atatürk Parkı'na zarar vereceğine dair yapılan açıklamaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, Atatürk Parkı'na hiçbir zararı olmayacağı ifade edildi. Projenin, "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi" gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlandığı belirtilirken; Atatürk Parkı ile ilişkilendirilmesinin ise tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Mersin il genelinde 136 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu belirten Bakanlık, 2003-2020 yılları arasında Mersin'de Mersin (Yenice) lojistik merkezi ile Kayseri (Boğazköprü)-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice), Mersin-Adana-Osmaniye (Toprakkale) Sinyalizasyon Telekomünikasyon-Elektrifikasyon yapımının gerçekleştirildiğini ülkenin önemli demiryolu yatırımlarından olan Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi'nde 3.ve 4.hat altyapı yapım çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Mersin'de devam eden bir başka demiryolu projesinin de Karaman-Ulukışla 2. Hat Yapım Projesi olduğunu belirten Bakanlık, projede yüzde 73 fiziki gerçekleşmesinin tamamlandığını, projenin sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

ÇUKUROVA HAVALİMANI MERSİN'E VE BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Bakanlık, Adana ve Mersin arasında yer alan Çukurova Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmalarının iki ayrı proje olarak devam ettiğini ve projede yüzde 92,3 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı bilgisini aktardı. Öte yandan Mersin il genelinde 2003-2019 yılları arasında Mersin Yat Limanı, Kumkuyu Yat Limanı, Mersin Karaduvar Balıkçı Tevsii İnşaatı ile birlikte, Sahih Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım İskele inşaatının tamamlandığı belirten Bakanlık, il genelinde iki önemli denizyolu yatırım projesi olan Mersin Aydıncı Yat Limanı ve Edremli Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım inşaatlarının devam ettiğini bilgisini paylaştı.