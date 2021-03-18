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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:53

Minibüste uyuyakaldı ambulans gelip aldı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Minibüste uyuyakaldı ambulans gelip aldı

’nda bir minibüste fenalaşan ve uyuya kalan genç için 112 Acil servis ambulansı çağrıldı.

Olay, Adapazarı Gar Meydanı önünde yaşandı. Son duraktan bir minibüse binen genç adam bir anda fenalaştı ve minibüste uyumaya başladı. Minibüs sürücüsünün bir türlü uyandıramadığı genç adam için 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekibi minibüs içinde uyuyan gence ilk müdahaleyi uyuduğu koltukta yaptı. Sağlık ekibi tarafından uyandırılan ve ardından ambulansa alınan gence bu kez de ambulans içinde müdahale edildi. Minibüste uyuyan gencin alkollü olduğu ileri sürüldü.

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Minibüste uyuyakaldı ambulans gelip aldı
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