Minibüste uyuyakaldı ambulans gelip aldı

Olay, Adapazarı Gar Meydanı önünde yaşandı. Son duraktan bir minibüse binen genç adam bir anda fenalaştı ve minibüste uyumaya başladı. Minibüs sürücüsünün bir türlü uyandıramadığı genç adam için 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekibi minibüs içinde uyuyan gence ilk müdahaleyi uyuduğu koltukta yaptı. Sağlık ekibi tarafından uyandırılan ve ardından ambulansa alınan gence bu kez de ambulans içinde müdahale edildi. Minibüste uyuyan gencin alkollü olduğu ileri sürüldü.