İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Açıktan Hırsızlık" soruşturması 12 Mart Cuma günü Kartal İlçesi'nde açıldı. Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nin üzerinde bulunan bir iş yerine "Müşteri" olarak giren bir kişi, kasanın bulunduğu tezgahın üzerinden cep telefonunu çalarak hızla iş yerinden uzaklaştı ve kaçtı. Şüphelinin adrese girdiği ve kasanın bulunduğu tezgahın üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video

Olayı gerçekleştiren ve açık kimliği güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen İ.K. isimli şüpheli Kadıköy İlçesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Geçmişte işlediği "Hırsızlık" suçlarından ötürü çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.