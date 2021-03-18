Ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bisikletiyle doğa turu yapmak için kırsal Ortaköy bölgesine giden Salih Polat, Büyükbaş hayvan gübreleri nedeniyle bataklığa dönüşen küçük bir alanda 6 köpek yavrusu gördü.

Gübreye saplanıp çıkamayan köpekleri tek tek çıkaran Polat, karınlarını doyurduğu köpek yavrularına geçici bir korunak yaparak hemen İlçe merkezine gitti. Otomobile binerek yeniden kırsal alana dönen Salih Polat, köpekleri yaptığı korunaktan alarak Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Köpekleri bulduğunda ölmek üzere olduğuınu aktaran Polat, "Hem soğukta hemde hayvan gübrelerinin içinde mahsur kalmışlardı. Hayvanları bulundukları yerden çıkarıp temizledim daha sonra veterinere teslim ettim. Hayvanlar şimdi veteriner müdürlüğünde emin ellerde" dedi.