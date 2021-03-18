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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:18

Ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı

REMZİ YILMAZ
Ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı

’da yaşayan Salih Polat, bisikleti ile doğa turu yaptığı sırada hayvan gübrelerine saplanmış ve ölmek üzere olan 6 yavru köpeği fark etti. Saplandıkları yerden çıkardıkları köpeklere barınak yapan Polat, daha sonra otomobile giderek aldığı köpekleri Belediye Veteriner hekimlerine teslim etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bisikletiyle doğa turu yapmak için kırsal Ortaköy bölgesine giden Salih Polat, Büyükbaş hayvan gübreleri nedeniyle bataklığa dönüşen küçük bir alanda 6 köpek yavrusu gördü.

Gübreye saplanıp çıkamayan köpekleri tek tek çıkaran Polat, karınlarını doyurduğu köpek yavrularına geçici bir korunak yaparak hemen İlçe merkezine gitti. Otomobile binerek yeniden kırsal alana dönen Salih Polat, köpekleri yaptığı korunaktan alarak Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Köpekleri bulduğunda ölmek üzere olduğuınu aktaran Polat, "Hem soğukta hemde hayvan gübrelerinin içinde mahsur kalmışlardı. Hayvanları bulundukları yerden çıkarıp temizledim daha sonra veterinere teslim ettim. Hayvanlar şimdi veteriner müdürlüğünde emin ellerde" dedi.

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Ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı
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