Ormanya’da su gününe özel sergi

Kocaeli'nde küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" düzenleniyor. Dünya Su Günü'nde Hepşenler ailesi olarak bilinen İpek-Barış-Duru ve Deniz Şen'in gittikleri göllerden topladıkları su örnekleri Ormanya'da sergilenecek. Türkiye'nin dört bir köşesinden getirilen su örneklerinin ve doğal göllerin fotoğraflarının yer alacağı sergi, 19 Mart Cuma günü itibariyle Ormanya Sergi Salonunda gezilebilecek. Çevre duyarlılığına anlam katacak olan sergi 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

53 GÖLÜN ÇEVRESİNİ PEDALLADILAR

Geçtiğimiz yıl ''Hepşenler suyun izinde'' sloganıyla ailece çıktıkları gezide ülkemizdeki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedallayarak, suyun önemine dikkat çeken Hepşenler ailesi, göllerden su numuneleri alarak ve fotoğraf çekerek bir sergi oluşturdu. Oluşturulan sergi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile sergi boyunca tüm tedbirler alınacak. Salon içerisinde belirli noktalara dezenfektanlar yerleştirilerek tüm ziyaretçilerin sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.

HEPŞENLER KİMDİR?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bisiklet tutkunu matematik öğretmenleri Barış ve İpek Şen çifti, kızlarıyla göllerin etrafında yaklaşık bin 600 kilometre bisiklet sürüp suyun önemine dikkat çekti. İpek ve Barış Şen çifti, çocuk koltuğunda babasının bisikletinde eşlik eden en küçük üyeleri üç yaşındaki Deniz ve büyük kızları on yaşındaki Duru ile kendilerini "Hepşenler" olarak tanımlıyor. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde bisiklet kullanarak kızları ve öğrencilerine iyi birer rol model olmayı hedefleyen Şen çifti, gerçekleştirdikleri projede bisikletle İznik, Salda, Manyas, Eğirdir, Van gölleri dahil 53 gölün çevresini pedalladılar.