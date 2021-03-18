Parlak: Şoför arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum

Kocaeli İzmit İlçesinde, bir halk otobüsü şoförü, durak haricinde araca binen yolcuları uyardı. Bu uyarıya sinirlenen yolculardan biri, şoför ile girdiği tartışmada halk otobüsü şoförünü yumrukladı ve sonrasında olay yerinden kaçtı.

Olayda darp edilen Şoför Yılmaz D. Saldırganın yakalanması amacıyla polise şikâyette bulundu.

Kent gündemine oturan bu olayı basın yolu ile öğrenen Alikahya 55. No'lu Kooperatif Başkanı İsmail Parlak, konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Öncelikle saldırıya maruz kalan arkadaşımıza geçmiş olsun. Arkadaşlarımız, oldukça zor bir meslekte çalışıyor. Ayrıca zaman zaman bu tür olaylar ile karşılaşabiliyor. Gerçekten bu mesleği yapanların can güvenliği yok diyebiliriz. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınarken, basit bir uyarıya bu şekilde tepki veren kişinin, en kısa sürede yakalanmasını diliyoruz" dedi.