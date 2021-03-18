Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021 - Sağlık Ocağı Aile Hekimi Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Hafta Sonu Cumartesi Pazar açık mı?

Sağlık Ocağı kuruluşları çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle her gün milyonlarca kişiye en hızlı hizmeti sağlamaktadır. Aile hekimlere birinci basamak sağlık hizmetini vermektedir. Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu ise en çok merak edilen konular arasında yer alır. Sabahın erken saatlerinde Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor sorusu cevabını ararken, akşam saatlerinde ise Sağlık Ocağı saat kaçta kapanıyor sorusu yanıtını aramaktadır. Aile Hekimi Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021 ile güncel açılış ve kapanış saati bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aile Hekimi Sağlık Ocağı hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü açık mı, çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAĞI (AİLE HEKİMİ) ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sağlık Ocağı güncel çalışma saatleri çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle aile hekimlerine gitmek isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılan başlıklardan bir tanesidir. Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusunun cevabını öğrenerek ona göre bir plan yapmak isteyenler doğru yerdeler.

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sağlık Ocakları, her gün milyonlarca vatandaşa hizmet sağlayan birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Herkesin ikamet ettiği adrese göre bir aile hekimi olmakla beraber aile hekiminiz dışında bir hekime görünmeniz ise mümkün değildir. Sağlık Ocağı açılış kapanış saati bilgileri ise bu noktada en çok merak edilen konudur.

Sağlık Ocağı açılış saati: 08.00

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle aile hekimlerine gitmeyi düşünen vatandaşlar akşam saatlerinde yola koyulmadan önce Sağlık Ocağı saat kaçta kapanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Planlarını bu bilgilere göre yapmak isteyen vatandaşlar en güncel bilgiler ile kapanış saatine bu başlık altından ulaşabilecek.

Sağlık Ocağı kapanış saati: 17.00

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI?

Türkiye genelinde Sağlık Ocağı kuruluşları hafta içi her gün hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İkamet adresi değişen vatandaşların aile hekimlerini de en kısa sürede değiştirmesi gerekir. Aile hekimi değiştirmek için izlenecek adımlar ise şöyle;

e-Devlet ve Sağlık Bakanlığının elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden, kişiler kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek elektronik ortamda aile hekimi değişikliğini yapabilmektedir. Her ayın 5' i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59'da, ayın 21' inden sonraki ayın 5' ine kadar olan değişiklik talepleri ise sonraki ayın 5' inde gece 23:59' da gerçekleşmektedir. Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamamaktadır. Kayıtlı vatandaş sayısı 4.000'den fazla olan hekime geçiş söz konusu olmayıp, 3 ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilmektedir.