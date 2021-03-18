“Sahte Altın Çetesi” çökertildi! Hem sahte döviz hem sahte altın basmışlar

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'nde "Sahte Döviz ve Sahte Altın" operasyonu düzenledi. Avcılar Yeşil Kent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste yabancı uyruklu dört kişi tarafından piyasaya yüklü miktarda sahte dolar ve sahte altın piyasaya sürüldüğü saptandı. Fiziki olarak takibe alınan adrese baskın yapıldı. M.T.A.A., N.A.Ü.M., A.M.H. ve A.M.A. isimli dört şüpheli; operasyona giden polislere mukavemet göstererek kaçmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 23 adet 50 dolarlık sahte banknot, 16 adet 100 dolarlık sahte banknot ve tanımlanamayan sarı renkli iki sahte altın ele geçirildi. Çete üyelerinin Esenyurt İlçesi'ne bağlı Balık Yolu Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde de arama yapıldı. Söz konusu adreste de 330 sahte altın ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.