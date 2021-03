Şanlı zaferin 106. yıldönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkân, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı'nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz ve kahraman şehitlerimiz; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu gururlu günde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin geleceği adına en değerli varlığını feda eden siz kıymetli şehitlerimizin manevi huzurundayız. Bu vatanı bize ağır bedeller ödeyerek hediye ettiğinizin bilincindeyiz. Aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna şehadete koşarak gösterdiğiniz fedakârlık kefen biçilemeyecek kadar aziz, tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Aziz şehitlerimiz siz mezarınızda rahat uyuyunuz. Sizlerle kan kardeşi olduğumuz gibi can kardeşi, toprak kardeşi olmaya hazırız. Sizler her bir karışını şerefli kanlarınızla sulayarak bu toprakları bize vatan kılıp aziz milletimizin gönlünde ebediyen en yüce makama nail oldunuz. Bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan sizin gibi yiğitlerimiz var oldukça bu necip milletin kıyametini koparmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar. Tarih boyunca Ötüken'den, Malazgirt'e, Viyana kapılarından, Büyük Taarruz'a kadar şehitlerimizin bıraktığı kutsal mirası ve vatan için can veren kahramanları bu millet hiçbir zaman unutmadı. İmanınız, azminiz, mücadeleniz ve fedakârlığınız milletimize güç ve kuvvet vermiştir. Bugün yüzümüzde, gözümüzde ve gönlümüzde bir aydınlık hissediyorsak sizlerin ışığı sayesindedir. Şundan emin olun ki, uğrunda can verdiğiniz davanız asla ölmeyecektir. Ötüken'den Anadolu'ya yaktığınız "Diriliş" ve "Hürriyet" ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir. Sizin yazdığınız destanları, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugün bizler de aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Bu eşsiz zaferin yıldönümünde, Mete Han'dan Fetihlerin babası Sultan Melikşah'a, tarihe yön veren Sultan Baybars'tan, bu toprakları bize ebedi yurt kılan Bağbuğ Sultan Alparslan'a, Anadolu Fatihi Sultan Alaeddin Keykubat'tan Osman Gaziye, Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal''e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahi beratın mühürleri olan siz kahraman şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük, vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş "106 yıl önce bugün 18 Mart 1915'de Çanakkale boğazının geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakârlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir" dedi.

Çelenk sunumu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve şehit aileleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi'nin yaptığı duanın ardından Vali Çuhadar ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı.