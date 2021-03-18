Şanlıurfa’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Şanlıurfa'da yeni Şehitlik Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı.

Mardin yolunda bulunan Belediye Asri Mezarlığındaki Şehitliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başta olmak üzere; 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Faruk Bayuk, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şehit Aileler dernek başkanı Mehmet Yavuz, Kaymakamlar, vali yardımcıları, daire amirleri, askeri erkan ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Yavuzun günün anlamını belirten konuşmasıyla devam etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Şehitlik Defterini imzalamasının ardından Şehitlikteki kabirlere protokol tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.