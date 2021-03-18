Şanlıurfa’da 8 bin personelle denetim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna göre belirlendiği kontrollü normalleşme süreci devam ederken, vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımla devam eden Dinamik Denetim Modeli Şanlıurfa genelinde uygulanmaya devam ediyor.

Dinamik Denetim Modelinin uygulanmasıyla bazı olumsuz durumlar yaşanmaya devam etse de halkın kurallara büyük bir duyarlılık gösterdiği, 1-15 Mart dönemi ile önceki 15 günlük dönem kıyaslandığında ihbar sayılarında yüzde 66'lık, re'sen yapılan denetimlerde ise yüzde 155'lik bir artış yaşanıyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararların kararlılıkla uygulanmasının denetimi devam ederken, yine tüm Türkiye'de aynı anda icra edilen tematik denetimler de haftalık program çerçevesinde sürdürülüyor.

Tüm Türkiye'de 17 Mart 2021 Çarşamba günü eş zamanlı düzenlenen tematik denetimler, Şanlıurfa'da da kolluk kuvvetleri, tüm kamu kurum ve kuruluşların görevli personeli, yerel yönetimler ve meslek odalarının katılımıyla gerçekleştirildi.İl genelinde 8 bin personelin katılımıyla icra edilen tematik denetimlerde, şehrin tüm ana bulvarları, caddeleri ve çarşıları, semt pazarları, lokantalar, kafeler, ciğerciler, kraathaneler, hal pazarı, ŞUTİM, şire pazarı, perakendeciler ve toptancılar ile organize sanayi bölgesi, Evren Sanayi Sitesi, konukevleri ve düğün salonları ziyaret edildi.

Araçların girebildiği yerlerde araç anons sistemleri ile vatandaşlar, koronavirüs salgın tedbirlerine uymaya davet edilirken, araçların giremediği çarşı ve alışveriş merkezlerinde ise personeller sesli olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yaşamın olduğu her alanda denetimler haftanın her gününü kapsayacak şekilde devam ederken, 20 Mart 2021 Cuma günü yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, düğün ve nikah salonları ile oyun ve eğlence parklarında denetimler yoğunlaştırılmış olarak sürdürülecek. Cumartesi günü yapılacak denetimlerde ise cadde, sokak, meydan gibi alanlarda maske ve mesafe denetimi, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler denetlenecek.