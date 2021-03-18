Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya operasyon; 14 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi; Silahlı terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan geri döndüğü şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı yönünde haklarında ihbar ve tespit bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 12 ve İstanbul ilinde 2 olmak üzere 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların yapılan aramalarında; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 150 adet fişek,1 adet av tüfeği, 1 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.