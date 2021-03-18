Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen çekiliş sonuçları ile ilgili Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen sonuçların bu akşam 20.00 itibariyle açıklanacağı biliniyor. İşte 17 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Piyango ile haftanın belirli günlerinde gerçekleşen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Son olarak devreden ikramiyeyle birlikte bugünkü çekilişe ilgi artarken Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek. İşte Milli Piyango Şans Topu 17 Mart 2021 sonuçları ile ilgili kazandıran numaralar;
Şans Topu çekilişi sonucu 17 Mart Çarşamba kazandıran şanslı numaralar -2-8-9-25-27- ve +12 oldu.
Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu 17 Mart sonuçlarında kazandıran numaralar; 2, 8, 9, 25, 27 + 12 oldu.
17 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı.
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari adresinde ve sabah.com.tr'de.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.