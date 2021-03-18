Şehidin Mektubu Balıkesirlileri ağlattı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Günün şartlarına uygun olarak giyinen postacılar, Arıburnu cephesinden çok özlediği ailesine duygularını kaleme alan Şehit Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in mektubunu Balıkesirlilere dağıttı.

OKUDUĞU MEKTUPLA GÖZLERİ DOLDU

Makamına gelen bir postacıdan mektubu alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevrilmiş mektubu duygulu gözlerle okudu. Okuduğu mektupla gözleri dolan Başkan Yılmaz, "Bizde Kuva-yi Milli şehri ve en çok şehit veren illerden biri olarak bu duyguyu hep yaşıyoruz. Çanakkale cephesinde yaşananları duygu dolu cümleleriyle bugünlere aktaran Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in mektubu vasıtasıyla Kuva-yi Milli şehri olarak bir kez daha gurur duyduk. Balıkesir Kent Konseyimize bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı mektuplar ölümsüzdür; açarsın, okursun, boğazın daha ilk satırda düğümlenir. Gözün dolar, yutkunamaz olursun. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.