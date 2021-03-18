Şehit ailelerine “Devlet Övünç Madalyası”

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası" takdim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri sinevizyona yansıtılarak anlatıldı.

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, "Devlet övünç madalyası; devletin şehit yakınlarına ve gazilerimize duymuş olduğu şükranı ve minneti gösteren bir madalyadır. Bunu biz kalbimizin üzerinde taşırken aynı zaman da şehitlerimizin emanetini ve onun neyi simgelediğini bilerek taşıyacağız. Belki şehit yakınlarımız Allah uzun ömür versin bugün aramızdan ayrılanlar da var ama torunları, yıllar geçse de bunu büyük bir övünçle büyük bir şerefle benim dedem, benim amcam, benim büyük amcam, benim yakınım bu memleket için bu millet için bu dava için şehit oldu diyecekler. Bu madalya zümrüt değil, yakut değil, altın değil, bizim madalyamızda tıpkı destanı öksüz şehitlerimiz gibi sade ve bu milleti temsil eden bir madalyadır. Allah razı olsun devletimizin başı Cumhurbaşkanımız ve burada temsilcisi olarak bu madalyayı sizlere tevcih etmekten dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. Şehitlerimize, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda olanlara da sağlıklı uzun bir yaşam diliyorum" dedi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.