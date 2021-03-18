Şehit ailelerine madalya

Madalya ve berat takdimi için Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, şehit aileleri ve gaziler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı gölge oyunu sergilendi.Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Çanakkale Destanı'nın bayrak düşerse geri dönme diyen annelerin, mezun veremeyen liselilerin öğrencilerinin destanı olduğunu belirterek bugün de aynı ruhun yaşatıldığını ifade etti.Vali Gül, ''Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin birçok yerinde şehit ailelerimize ve gazilerimize Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni var. Çanakkale Destanı, cepheye yavrusunu gönderen, gönderirken bayrak düşerse asla geri gelme diyen annelerin destanı. 15 yaşında şehit düşerken yüzünde gülümseme olan şehitlerimizin destanı. Daha çocuk yaşlarda gazi olan evlatların destanı. İstanbul Lisesi'nin, Sivas Lisesi'nin, Erzurum Lisesi'nin, Konya Lisesi'nin, Kastamonu Lisesi'nin mezun veremeyen liselilerin öğrencilerinin destanı. Hepimizin destanı. Bugün 106 yıl sonra burada gördüğümüz annelerimizin, gazilerimizin, burada gördüğümüz şehit yakınlarımızın destanı. Hep birlikte Çanakkale'de bizlere teslim edilen, emanet edilen ay yıldızlı al bayrağımızı sonsuza kadar ulaştırma isteğimizin destanı. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize ve ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum'' diye konuştu.Konuşma sonrasında, Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından şehit aileleri ve gazilere beratları tevcih edildi. Tören sonrasında şehit aileleri ve gaziler ile günün anısına fotoğraf çektirildi.