Şehit kaymakam Safitürk’ün ailesine Covid-19 aşısı yapıldı

Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban ve ekibi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk ile babası Asım Safitürk ile bir süre eden ekip öncelikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Yaşlılar haftasını kutlayan ekip ardından Safitürk ailesine Covid-19 aşısı yaptı. Safitürk ailesine karanfil takdim eden Dr. Kurban "Yaşlılarımızın hayır ve duası bizim için en büyük hediyedir. Onların desteği bize hayatımızın her aşamasında lazım" dedi.

Safitürk ailesi ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Koronavirüs ile birlikte bir kez daha her biri isimsiz kahraman olan sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.