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Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:33 Son Güncelleme: 18.3.2021 17:33

Şehit kaymakam Safitürk’ün ailesine Covid-19 aşısı yapıldı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Şehit kaymakam Safitürk’ün ailesine Covid-19 aşısı yapıldı

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Şehit Kaymakam ’ün annesi ve babası evinde ziyaret ederek hem Covid-19 aşısı uyguladı, hem de Yaşlılar Haftasını kutladı.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban ve ekibi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk ile babası Asım Safitürk ile bir süre eden ekip öncelikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Yaşlılar haftasını kutlayan ekip ardından Safitürk ailesine Covid-19 aşısı yaptı. Safitürk ailesine karanfil takdim eden Dr. Kurban "Yaşlılarımızın hayır ve duası bizim için en büyük hediyedir. Onların desteği bize hayatımızın her aşamasında lazım" dedi.

Safitürk ailesi ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Koronavirüs ile birlikte bir kez daha her biri isimsiz kahraman olan sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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Şehit kaymakam Safitürk’ün ailesine Covid-19 aşısı yapıldı
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