Şehitler için Asker Hastanesi’nde tören

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp "Bugün Çanakkale şehitlerimizi anmak için Balkan Şehitliği'nde yer alıyoruz. Tarihimiz boyunca vatanımızı muhafaza altında tutabilmek için sürekli şehitler vermek zorunda kaldık. Bugün burada bulunmuş olduğumuz kutsal mekanın da sembolize etmiş olduğu mana aynen bu şekildedir. Bu vatanı vatan olarak tutabilmek, bizlerin bağımsız bir ülke ve devlet içerisinde ve al bayrağın altında bağımsız bir ruhla yaşayabilmemizi temin etmek için buradaki şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Bu şehitlikleri gezerken hepimizin içerisinde uyanması gereken duygu şu olmalıdır; geçmişte bizim atalarımız bu vatan için kendilerini feda ettiler. Eğer bir gün vatan için bize de benzer şekilde görev icap ederse hepimizin bu vatan için gerektiğinde canlarımızı feda etmeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu sadece kendimiz için değildir; bizden sonra gelecek evlatlarımız ve torunlarımız için de hepimizin üzerine bir vecibedir. Bu şehitliğin bende uyandırmış olduğu duygu ve düşünce esasen budur" dedi.

ŞEHİTLERE DUA

Şehitlere saygı için Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği anıta çelenk sundu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tören mangasının saygı atışından sonra ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Valisi Ekrem Canalp şehitlik defterini imzaladı. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde dua okundu. Törene katılanlar şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktılar.