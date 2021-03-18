Şırnak ‘Mavi’ rengi sevdi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs risk haritasında "mavi" kategoride yer almayı sürdüren Şırnak'ta başarının sırı İL Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan ekipler ve yapılan denetimler. Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer almayı sürdüren Şırnak'ta, kontrollü normalleşme sürecinin etkisi kendini göstermeye başladı. Haritada düşük riskli illeri temsil eden "mavi" rengin bölgede değişmemesi memnuniyetle karşılanırken, kontrollü normalleşmeyle müşterilerini ağırlayan esnafın da yüzü güldü.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında önceki hafta 100 binde 5,76 olan Şırnak'ta vaka sayısı bu haftaki verilerde 100 binde 4,46 olduğu açıklandı. Açıklanan verilerle Şırnak, Siirt'ten sonra Türkiye'de en az vakanın tespit edildiği il olarak belirlendi. Şırnak'ın Türkiye genelinde salgında büyük başarı sağlayan iller arasında olması kentte sevinç yaşattı. Hem sağlık ekipleri hem de vatandaşlar bir daha eskiye dönmemek için tedbirleri elden bırakmıyor.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük; "Sürecin başından beri sahada çok aktif rol oynadık. Ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında kurumlar arası sağlanan koordinasyonun sonuçlarını son dönemlerde almaya başladık.

Vaka sayılarının düşüşüyle beraber şuanda bu tabloyu korumak için gayret gösteriyoruz. Bu tabloyu korumak için neler yapıyoruz? 80 kişilik, 20 ekip her bir ekip 4 kişiden oluşacak şekilde il merkezi ve ilçelerimizde şuanda saha denetimlerinde bulunuyoruz. Bu ekipler denetimden çok kendi içimizde oluşturduğumuz bilgilendirme ekipleridir. Bu ekiplerde kimler var sağlık müdürünün kendisi, 4 il sağlık müdür yardımcısı bilgilendirme ekibinin içerisinde. Her bir il sağlık müdür yardımcımıza bir ilçemizi zimmetledik. O ilçede ortaya çıkabilecek bir vaka artışı ya da aşılamada ortaya çıkabilecek en küçük bir sıkıntı da o müdür yardımcısı ile istişare ederek sonuç almaya çalışıyoruz.

Arkadaşlarımız gittikleri ilçelerde ilçe müdürleri, başhekimler, hastane müdürleri kendi içlerinde de bir bilgilendirme ekibi oluşturuyorlar. Şuanda bu ekipler aktif olarak sahada vatandaşla birebir temas edip aslında ev ev dolaşıp bilgilendirme yapıyorlar. Beraberinde 65 yaş üstü hedeflenmiş olan nüfusta aşılanma oranını da yükseltmek ve bu kişilerin aşılanmasını sağlayabilmek için de tek tek ev ev, köy köy dolaşıyor bu arkadaşlarımız. Ve aşısı gelen fakat aşı olmak istemeyen vatandaşımız var ise onları bilgilendirip hem maske, mesafe konusunda bilgilendirmek hem de aşılanma noktasında aşılanmasını sağlayarak sonuç almaya çalışıyoruz. Yine bu bilgilendirme ekipleri sahada esnaf esnaf dolaşarak unutulmaması gereken maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar tekrar kişilere anlatarak hatırlatıyoruz. Bu sayede hem normalleşme süreci ile beraber, kontrollü normalleşme ile beraber kişilerin bu normalleşmeyi normal algılamasının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.