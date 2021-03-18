Şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'de

Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü münasebetiyle Sivas'ta yaşayan şehit ve gazi aileleri için Sivas Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi düzenledi. 180 kişiden oluşan kafile özel uçakla Nuri Demirağ Havaalanından Çanakkale'ye uğurlandı.

BELEDİYE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖZEL UÇAK KALDIRDI

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle belediye olarak böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirterek; "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü. Sivas Belediyesi olarak bu vatan için canını ortaya koyan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bu vesile ile Çanakkale'ye gönderme kararı aldık ve onları uğurluyoruz. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.

1071 yılından itibaren bu topraklarda yaşamak için bedel ödüyoruz. Bundan 1 asır önce 'Çanakkale geçilmez' diyerek, sonrasında da Kurtuluş Savaşıyla düşmanı püskürterek Cumhuriyet kurulmuş. Bundan sonrada milletimizin desteği ile ilelebet yaşayacaktır. Bugün orada yaşananları hatırlamak o manevi havayı teneffüs etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz için farklı bir program düzenlemek istedik. Bundan sonrada gençlerimiz için bu tür organizasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.

Geziye katılan ailelerde düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler.