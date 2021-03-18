Sivas'ta şehitleri anma günü programında, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Sivas Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından katılımcılara ekmek ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Sivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile şehit aileleri katıldı.

ÜZÜM HOŞAFI VE EKMEK İKRAM EDİLDİ

Vali Salih Ayhan'ın şeref defterini imzalamasının ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Dualar edilen şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan daha sonra polis şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua etti. Şehitlik törenlerinin ardından katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.