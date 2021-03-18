Siverek’te balık avlamaya çıkan gençler barajda kayboldu

Karacadağ mahallesinde yaşayan akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş (19) ve Mahmut Kengiş (25) ile Gülice mahallesinde yaşayan Ahmet Mindeş (22) Karacadağ bölgesinde bulunan Derbi Göleti'ne balık tutmaya gitti. Kayıkla gölete açılan 3 genç botun alabora olmasıyla Jiyan Kengiş ile Ahmet Menteş suda kaybolurken, yüzerek kendini boğulmaktan kurtaran Mahmut Kengiş olayı jandarma ve aile bireylerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile polis su dalgıçları kurtarma ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edilerek gençleri suda kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına başladı. Polis dalgıçların aramaları sonuç vermeyince dün gece bölgenin karanlık olmasıyla arama çalışmaları durduruldu. Sudan yüzerek kurtulan Mahmut Kengiş'in ise, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suda kaybolan Jiyan Kengiş ile Ahmet Minteş'i arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Aile bireylerine olay yerinde bulunan 112 ekiplerince müdahale edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ta arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek çalışmaları takip etti. Suda kalan gençlerin bulunması için Polis su dalgıçlarının başlattığı arama çalışmalarına Afat ekipleri ile Siverek Belediyesi de katıldı. Gençlerin kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri gölet çevresinde güvenlik önlemi alırken yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.