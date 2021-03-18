Şoföre saldırmıştı, yakalanarak gözaltına alındı

Kocaeli İzmti İlçesinde bir halk otobüsü şoförü, durak haricinde araca binen 2'si kadın 3 kişiyi, durak haricinde beklememeleri ve aracı durdurmaları konusunda uyardı.

Uyarılan yolculardan erkek olan kişi, şoföre ters cevap verince, öfkelenen şoför ile yolcu arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma devam ederken, öfklenen yolcu şoföre yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesi üzerine, otobüs şoförü polisi aradı. Bu esnada tehditler ile kapıyı açtıran ve araçtan inen şahısı durdurmak isteyen Yılmaz D. İsimli şoför yine darp edildi. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Ambulansta yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Yılmaz D. Tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren ve adının M.U olduğu öğrenilen yolcu yakalanarak kasten yaralam suçundan gözaltına alındı. M.U'nun emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.