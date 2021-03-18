SON DAKİKA: Adana’da tefeci operasyonu! Şebekenin finansörü bakım kim çıktı!

GÖZALTINA ALINDILAR



Belirlenen adreslere baskın yapan polis, doktor Hasan B.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara çok sayıda fişek, 32 milyon 358 bin TL değerinde 398 senet ve çek, 120 boş senet, 27 farklı kişiye ait tapu, alacak notlarının bulunduğu 6 defter, çok sayıda araç satış sözleşmesi, banka dekontu ve dijital materyal ele geçirildi.