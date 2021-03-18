SON DAKİKA: Antalya'daki damat kayınpeder davasında karar çıktı! 'Amacım kızımı kurtarmaktı'



'BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM'



Tanık sıfatıyla ifade veren Duygu Çakoğlu ise işinin daha önce de kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürerek, "Olay günü de böyle bir şey yaşanacağını düşündüm. Ondan ayrılmak istediğimi bildiğinden tavayı üzerime attı. Bıçak alarak üzerime geldi. Ekmek bıçağının ucuyla göğsüme doğru baskı uyguladı. Saçımdan tuttu ve arbede sırasında beraber banyoya çekildik. Ayna düştü, parçalandı. Kırık ayna parçasını boğazıma dayadı. 'Sesini çıkarma. Bağırırsan boğazını keserim' dedi. Ben 'İmdat' diye bağırdım. Kimse duymayınca eşime 'Özür dilerim. Ben hatalıyım, ayrılmayalım' dedim ve beni bıraktı" dedi.



'BENİM DE AİLESİZ KALMAMI İSTİYORDU'



Daha sonra lavaboya giderek annesine mesaj attığını sözlerine ekleyen Duygu Çakoğlu, "Mesajda anneme 'Anne buraya polis çağırın. Erdem beni öldürecek. Ama siz gelmeyin' dedim. Çünkü eve polis veya birilerinin gelip kapıyı çalması halinde ikimiz ve çocuklarla birlikte öleceğimizi söylemişti. Erdem benim sığınacak birileri olmasını istemiyordu. Kendisinin de ailesi olmadığından, benim de ailesiz kalmamı istiyordu" dedi.

Duygu Çakoğlu'nun annesi Sevda Akdeniz ise öğle saatlerinde eşiyle evde otururken kızından mesaj geldiğini ifade ederek, "Kızım 'Anne eve polis çağır, canım tehlikede. Kimseye haber verme. Haber verirsen beni Erdem burada öldürecek. Mesajıma da dönüş yapma. Yaparsan Erdem görür ve beni öldürür' şeklinde mesaj attı. Bu mesaj gelince endişelendim. Üzülerek ağlamaya başladım. Eşim 'Ne oluyor' diye sorduğunda mesajları gösterdim. Birlikte evden çıktık. Araca binerken de polisi aradık" dedi. Mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağı ile sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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