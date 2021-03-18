Son dakika: Avcılar'da servisin ezdiği Eylül Mirzaoğlu davasında flaş! 6 yıl hapsi istendi





"NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE TALİMATNAME VERİLMEDİ"



MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede "Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır" denildi.