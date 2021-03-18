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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:54 Son Güncelleme: 18.3.2021 16:57

: 'da feci son! Daha 14 yaşındaydı...

DHA
SON DAKİKA: Aydın'da feci son! Daha 14 yaşındaydı...

haberler...'ın Nazilli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Abdülhamid Hakan Kurt, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu hayata gözlerini kapadı. İşte korkunç ölümün son dakika detayları...

Son dakika haberler...Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi'nde geçen salı günü yaşanan acı olayda, Abdülhamid Hakan Kurt, sallandığı hamaktan dengesini kaybedip, düştü. Ancak hamağın ipi boynuna dolandı. Nefessiz kalan çocuğun kalbi durdu.

Yakınları tarafından fark edilen Kurt, ihbar üzerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakımda olan Abdülhamid Hakan Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Aydın'da feci son! Daha 14 yaşındaydı...
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