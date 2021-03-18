SON DAKİKA: Aydın'da feci son! Daha 14 yaşındaydı...

Yakınları tarafından fark edilen Kurt, ihbar üzerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakımda olan Abdülhamid Hakan Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

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