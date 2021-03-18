SON DAKİKA: Burdur'da Gizem Canbulut katledildi! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Son dakika haber... Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.
Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.
Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti.
İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı.
Genç kızın cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı.
Katil zanlısı ilk ifadesinde, genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bildirildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Gizem'in vücudunda 10 bıçak darbesi ve boğazında kesik olduğu belirendi. Otopsinin ardından Gizem'in cenazesi memleketi Bucak ilçesine götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında amca Mehmet Canbulut, "Yeğenim çok çalışkan başarılı bir öğrenci idi. Üniversite okuyacaktı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedSon dakika haberi: Bursa'da 3 kişiyi bıçaklamıştı! Adliyeye sevk edildi