SON DAKİKA: Burdur'da Gizem Canbulut katledildi! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Katil zanlısı ilk ifadesinde, genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Gizem'in vücudunda 10 bıçak darbesi ve boğazında kesik olduğu belirendi. Otopsinin ardından Gizem'in cenazesi memleketi Bucak ilçesine götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında amca Mehmet Canbulut, "Yeğenim çok çalışkan başarılı bir öğrenci idi. Üniversite okuyacaktı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" ded

Son dakika haberi: Bursa'da 3 kişiyi bıçaklamıştı! Adliyeye sevk edildi