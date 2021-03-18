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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:52 Son Güncelleme: 18.3.2021 16:53

: 'da katledildi! Cinayetin nedeni kan dondurdu

ERDOĞAN ÖZTÜRK
SON DAKİKA: Burdur'da Gizem Canbulut katledildi! Cinayetin nedeni kan dondurdu

haberleri... 'un ilçesinde dün korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. (17), parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızın cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Katil zanlısı ilk ifadesinde, genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bildirildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Gizem'in vücudunda 10 bıçak darbesi ve boğazında kesik olduğu belirendi. Otopsinin ardından Gizem'in cenazesi memleketi Bucak ilçesine götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında amca Mehmet Canbulut, "Yeğenim çok çalışkan başarılı bir öğrenci idi. Üniversite okuyacaktı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. Canbulut, gözyaşları arasında toprağa verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haber... Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti.

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı.

Genç kızın cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı.

Katil zanlısı ilk ifadesinde, genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Gizem'in vücudunda 10 bıçak darbesi ve boğazında kesik olduğu belirendi. Otopsinin ardından Gizem'in cenazesi memleketi Bucak ilçesine götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında amca Mehmet Canbulut, "Yeğenim çok çalışkan başarılı bir öğrenci idi. Üniversite okuyacaktı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" ded

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SON DAKİKA: Burdur'da Gizem Canbulut katledildi! Cinayetin nedeni kan dondurdu
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