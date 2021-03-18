Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Burdur'da genç kızı öldürmüştü! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:02 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:53

haberi: 'da genç kızı öldürmüştü! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

DHA
Son dakika haberi: Burdur'da genç kızı öldürmüştü! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

haberi: Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Son kurban ise 17 yaşındaki genç bir kızdı! 'un ilçesinde, , parkta tartıştığı E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kanlar içinde yere yığılan Canbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Katil zanlısının ise cinayetin ardından evine gittiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta, tartıştığı E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın, Gizem Canbulut olduğu belirlendi.



Bucak'ı tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'na gelen E.Y. ve Gizem Canbulut'un buradaki surların alt tarafında oturduğu, bir süre sonra tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın ardından E.Y.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından yaraladığı, ardından kaçıp evine gitti tespit edildi.

Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden E.Y.'nin daha sonra evine gelen polise teslim olduğu ifade edildi. İhbar sonrası parka giden ekiplerin de Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştığı ifade edildi.

E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son dakika: Artvin’deki yangın felaketinde acı bilanço! 60 ev 30 büyükbaş hayvan

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Burdur'da genç kızı öldürmüştü! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA