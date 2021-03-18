Son dakika: Gizem Canbulut cinayetinde flaş gelişme! 'Uyarmak için çağırıp öldürdü' iddiası

"INSTAGRAM'DA ADIMA 100 SAHTE HESAP AÇTI"

"Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem'in yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, 'Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum' dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem'in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem'i aradım. 'Konuyu nasıl çözeceğiz?' diye sordum.