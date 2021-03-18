Son dakika: Güngören'de feci kaza! Saniye saniye kaydedildi

Kaza sonrası otomobille duvar arasında kalan Mahmoud Jonadı ise, "Durumum iyi değil, her tarafım ağrıyor, lavaboya yürüyemiyorum. İki dişim kırılmış. Bizim ailemiz Suriye'de, çalışıp onlara para gönderiyoruz. Biz şimdi en az bir ay oturacağız." dedi.