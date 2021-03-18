Son dakika: İzmir'de sır cinayet! Hastaneye bırakıp kaçtılar!

Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boynuna isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandığı öğrenilen ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Atakan İldem olduğu belirlendi. İldem'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.