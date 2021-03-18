Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de sır cinayet! Hastaneye bırakıp kaçtılar!
Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:10 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:12

: 'de sır cinayet! Hastaneye bırakıp kaçtılar!

DHA
Son dakika: İzmir'de sır cinayet! Hastaneye bırakıp kaçtılar!

haberler...'de dün sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından boynundan vurulan , hastane girişine bırakıldı. Gelen son dakika bilgisine göre genç adam kurtarılamadı. Polis, sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı.

Son dakika haberler...İzmir'de dün saat 05.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler bir yaralı bırakarak kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boynuna isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandığı öğrenilen ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Atakan İldem olduğu belirlendi. İldem'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İldem'i vurup, hastane bahçesine bıraktıktan sonra kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İldem'in cenazesi, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir'de sır cinayet! Hastaneye bırakıp kaçtılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA