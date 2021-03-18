Son dakika: Pendik'te testereli dehşet! Baba ve oğul yaralandı

Son dakika haberleri... Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs fiyat konusunda işyeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.