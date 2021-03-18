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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şanlıurfa Mahmut Kendiş ve Ahmet Mendeş’i arıyor! Haberi alan oraya koştu!
Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:18

: ve ’i arıyor! Haberi alan oraya koştu!

DHA
SON DAKİKA: Şanlıurfa Mahmut Kendiş ve Ahmet Mendeş’i arıyor! Haberi alan oraya koştu!

: Siverek’te dün üzücü bir olay yaşandı. İki genç, kayıkla balık tutmak için gölete açıldı. Ancak tekne alabora olup battı. Gençler kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye koşan ekipler çalışmalarını tam gaz sürdürürken, gençlerin yakınları da acı nöbete başladı. İşte son dakika haberinin yürek yakan ayrıntıları…

Son dakika haberler…Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), dün akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine balık tutmaya gitti.

Üç arkadaşın üzerinde olduğu tekne, bir süre sonra rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı.


Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, gölette yaptığı aramalarda şu ana kadar gençlere ulaşamadı.

Gölet kıyısında çalışmaları takip eden Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'in yakınlarını, Siverek Kaymakamı Hasan Olgun ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak teselli etti.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin bulunması için seferber olunduğunu belirterek, "Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor ve gençlerin bulunması için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Temennimiz bir an önce gençlerimize ulaşmak. Acılı aileleri bekliyor ve bizler de ekiplerimizle buradayız" dedi.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Mahmut Kendiş ve Ahmet Mendeş’i arıyor! Haberi alan oraya koştu!
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