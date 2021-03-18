SON DAKİKA: Şanlıurfa Mahmut Kendiş ve Ahmet Mendeş’i arıyor! Haberi alan oraya koştu!

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin bulunması için seferber olunduğunu belirterek, "Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor ve gençlerin bulunması için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Temennimiz bir an önce gençlerimize ulaşmak. Acılı aileleri bekliyor ve bizler de ekiplerimizle buradayız" dedi.

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