Son dakika | Tüm ailesini öldürüp intihar eden genç için çarpıcı ifade: Pırıl pırıldı!

Son dakika... Otel fotoğrafçısı Mustafa Gider (40), babası Muzaffer (73), annesi Işık Gülsen Gider (65) ve ablası Gamze Gider'i (43) başlarından vurduktan sonra intihar etmişti. İstanbul'dan cenaze işlemleri için gelen hala Esin Güler, yeğenini bitcoin olarak bilinen sanal paranın yaktığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte anlam verilmesi güç olayın daha da karmaşık ve dramatik bir hal almasına neden olan halanın son dakika açıklamaları: