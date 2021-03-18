Son dakika | Ukraynalı manken olayında şok: Sevgilisi bakın kim çıktı!

Mahkemeye sunulan belgeler sonucunda da Baran Güneş, üçüncü derece saldırı ve ikinci derece cinsel taciz de dahil olmak üzere tüm suçlamalardan mahkum edildi. Mayıs'a kadar aranan ve hakkında yakalama kararı çıkan Güneş, iddiaya göre de bu nedenle Türkiye'ye kaçtı.