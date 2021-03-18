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Giriş Tarihi: 18.3.2021 23:22 Son Güncelleme: 18.3.2021 23:25

Son dakika: 'da dehşet! 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

AA
DHA
Son dakika: Van'da dehşet! 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

Son dakika haberleri... 'ın Erciş ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. 31 yaşındaki R.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi 10 yıllık eli eşi A.Y'yi (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Polis, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdikten sonra kaçan R.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Van'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi Aysel Y. (28), 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Alkanat Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gün önce çalışmak için gittiği Çanakkale'den dönen 31 yaşındaki R.Y, 28 yaşındaki eşi A.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden R.Y, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarında bulunarak evi terk etti. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kadının cesedini ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürdü.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mahallede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Tartışma sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alındı.

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Son dakika: Van'da dehşet! 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü
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