Son mektup

Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir Cephesi'nde şehit olan Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in, şehadetinden yaklaşık bir ay önce babasına yazdığı mektubu, cephedeki askerlerin ailelerine duyduğu özlemi yansıtıyor. Askerlerin kendileri için değil, aileleri için endişelendiklerini gözler önüne de seren mektup, şehidin torunları tarafından 106 yıldır özenle saklanıyor. Tarih ve kültür üzerine araştırmalar yapan ve bu alanda yayınlanmış 10 kitabı bulunan Hüseyin Lütfi Ersoy, Çanakkale Savaşı'na tanıklık etmiş birçok kişiyle görüştüğünü ve yürekleri yakan hikayeler dinlediğini söyledi.O dönem Kastamonu Sancağı, Zafiranborlu (Safranbolu) kazasında bulunan 42. Alay'ın Seddülbahir Muharebesi'nde çarpıştığını ve alaydan sağ dönen sadece 5-6 askerin bulunduğunu aktaran Ersoy, 7 Haziran 1915'te 5. Kolordu 14. Fırka 42. Alay 1. Tabur 2. Bölük 3. Mangada çarpışırken şehit olan askerlerden birinin de Eflani nahiyesi Çelebiler karyesinden 1885 doğumlu Cebecioğlu İbrahim olduğunu kaydetti.Şehit Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in 3 Mayıs 1915'te babasına yazdığı son mektubuna, 9 yıl önce şehidin torunlarının evinde rastladığını ve o tarihten itibaren özenle saklanmasına vesile olduğunu belirten Ersoy, böylesine kıymetli bir hatıratın gün yüzüne çıkmasına vesile olduğu için ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi. Ersoy, canlarını feda ederek bugünlere ulaşılmasını sağlayan ataların hatırlarına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, bunlardan birinin de Cebecioğlu İbrahim'in son mektubu olduğunu kaydetti.