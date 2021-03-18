Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (18 Mart 2021) şans oyunu severler için açıklandı. Bugün yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 18 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 MART)

Milli Piyango Online ile 18 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;