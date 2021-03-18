TBMM’DE Kütahya’nın onur günü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Şeref Holü'nde, Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu "Sıtkı Nida Olçar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Çini Sergisi'nde", UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Çini Sanatçısı Sıtkı Olçarı vefatının 10. yılında 10 eseriyle rahmetle andıklarını belirtti.

"TÜRK ÇİNİ SANATINI YAŞATMAK GÖREVİMİZ"

Geleneksel Türk çini sanatının en değerli kültürel miraslarımızdan biri olduğunu kaydeden Mustafa Şentop, "Çini sanatı, son bin yıllık görkemli medeniyetimizin sahip olduğu estetik zevkimizi ve güzelliğe bakışımızı yansıtır. Milli ve manevi değerlerimizi renk renk, desen desen, nakış nakış işlediğimiz geleneksel Türk çini sanatını korumak, geliştirmek ve yaşatmak bizler için önemli bir mesuliyettir" dedi.

"SANATÇILARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Geleneğimizi ve kültürümüzü çağdaş formlarla gelecek nesillere aktaran tüm sanatçılarımızla gurur duyuyoruz diyen Şentop konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"2008 yılında UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü alan, 'Çininin Picasso'su' ve 'Çini Dervişi' olarak anılan Sıtkı Olçar'ın sevgili kızı Nida Olçar Hanımefendi'nin, babası ve aynı zamanda ustasının izinden giderek Türk çini sanatını, daha yukarıya taşıması memleketimiz adına çok önemli bir kazanımdır. Yurt dışında ve yurt içinde açtığı sergilerle Kütahya ve Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil eden Nida Olçar'ın şahsında, geleneğimizi ve kültürümüzü çağdaş formlarla gelecek nesillere aktaran tüm sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız sergiyle hem çini sanatının nadide eserlerinin Meclisimizde sergilenmesini sağlayacak hem de geleneksel çini sanatımızın, ünü ülkemizin sınırlarını aşmış hünerli eli merhum Sıtkı Usta'yı hayırla yad etme imkanı bulacağız."

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'nın çini sanatının TBMM'de beğeniye sunulmasından onur duyduklarını söyledi.

Programda, Çini Sanatçısı Nida Olçar; "Bu gün çok heyecanlı ve gururluyum. Kütahya adına; rahmetli babam, Sıtkı Usta adına onur duyuyorum." diyerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a şükran anısı olarak armağan takdim etti.

TBMM' de Kütahya'nın onur gününe Kütahya Valisi Ali Çelik, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kütahya Milletvekilleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve çok sayıda davetli katıldı.