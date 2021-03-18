Tefecilerin finansörü doktor: Hem parasını çalıştırıyor, hem de komisyon alıyordu

Adana İl Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için önceki gün Adana ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara çok sayıda fişek, 32 milyon 358 bin TL değerinde 398 adet senet ve çek, 120 adet boş senet, 27 farklı kişileri ait tapu, alacak notlarının bulunduğu 6 defter, çok sayıda araç satış sözleşmesi, banka dekontu ve dijital materyal ele geçirildi.

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Operasyonun ardından tefeci şebekesine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre liderliğini Adem Tekdemir ile babası Hıdır Tekdemir'in yaptığı şebekenin finansörlüğünü özel bir tıp merkezinde görevli Dr. Hasan B.'nin yaptığı belirlendi. Hasan B. parasını çalıştırmaları için tefecilere verdiği, paraya ihtiyacı olan kişileri de şebekeye yönlendirip ayrıca komisyon ücreti de aldığı tespit edildi. Şebekenin bu zamana kadar 12 kişiyi ağına düşürdüğü ve yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Öte yandan borcunu ödeyemeyen mağdurların tehdit edildiği, araç, ev ve arsalarına zorla el konulduğu öne sürüldü. Savcılık talimatıyla 3 kişi serbest kalırken 6 kişinin sorgusu sürüyor.