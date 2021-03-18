Torunu, Seyit Onbaşı'yı anlattı: Çok güçlü bir yapısı varmış

Biz de bu yüzden asker olduk. Tüm şehitlerimizden bir kez daha Allah razı olsun. Dedem, 1889 yılında önceki ismi Manastır olan Koca Seyit Mahallesi'nde dünyaya gelmiş. 1939 yılında 50 yaşındayken vefat etmiş. Torunu babam Şaban Çabuk'tur. Henüz babam 1 yaşındayken dedem vefat etmiş. Bu yüzden babam da görememiş. Dedem, Çanakkale Savaşı'nda Mecidiye tabyasında savaşmış. 276 kilo mermiyi bu tabyada kaldırıyor.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR YAPISI VARMIŞ"

Savaş bittikten sonra Balıkesir'in Havran ilçesi şu anki ismiyle Koca Seyit Mahallesine dönmüş. Burada hayvancılık, orman ve kömürcülük işleriyle uğraşmış. Babaannem anlatırdı; suyu bardak ile değil, testi ile içermiş. Çok güçlü bir yapısı varmış. Hayvancılık yaptığı dönemlerde derenin karşısına geçemeyen yüklü hayvanı sırtını alıp geçirirmiş. Öyle güçlü bir insanmış. Hastanede zatürreden dolayı vefat etmiş. Şu an bizim köyümüzde devletimizin yaptığı bir Koca Seyit Anıt Mezarı var. Devamlı ziyaretçileri de gelip gitmektedir" dedi.