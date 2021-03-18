Tövbe Duası (İstiğfar) Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - Tövbe Duası Nasıl Yapılır?

Tövbe, günahlarından dönerek Allah'a (C.C) yönelmek ve ondan af dilemektir. Kelime olarak rücu etmek, dönüş yapmak ve geri dönmek anlamlarını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de tövbe kavramı seksen sekiz kez geçerken, birçok hadis kaynağında da tövbe ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Tövbe duası okuyarak Allah'tan (C.C) bağışlanma dilemek isteyenler okunması tavsiye edilen istiğfar duası buradan ulaşabilirler. Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte tövbe etmek için okunması tavsiye edilen dualar!

TÖVBE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhümme ente Rabbî, Lâ Ilâhe Illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me'steta'tü, eûzü bike min şerri mâ sana'tü, ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe'gfirlî fe innehû lâ yeğfiru'z-l; zünûbe illâ ente"

TÖVVE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

TÖVBE ETMEK İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), bağışlanması için şu duaları da okurdu;

(Allah'ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.) (Buhârî, Deavât, 60).

(Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)

Tevbe duası ile ilgili Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. (İ.Ahmed)

Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.) (Bekara 222)

İstigfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim. (Hud 52)

İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. (Tirmizi)