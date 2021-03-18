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Giriş Tarihi: 18.3.2021 12:18

’de 18 Mart programı düzenlendi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 18 Mart programı düzenlendi

’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü nedeniyle program düzenlendi.

Tunceli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü programı kapsamında valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Mehmet Ali Özkan tarafından çelenk sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Buradaki programa Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler ile askeri ve mülki erkan katıldı.

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Tunceli’de 18 Mart programı düzenlendi
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