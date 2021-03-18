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Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:56

Uyuşturucu taciri tutuklandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Uyuşturucu taciri tutuklandı

’de uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik sokak çalışması yaptı.

Yapılan çalışmada, 628,84 gram bonzai, 7,64 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet captagon hap, 1860 TL para, 15 adet mermi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili polis ekipleri A.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapılan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu taciri tutuklandı
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