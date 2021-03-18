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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:27 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:01

Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu

polisi evinin damında kovanın içinde uyuşturucu satışı yapan zehir taciri Yakup S.’yi (27) gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Operasyonda satışa hazır halde 22 pakette 28,96 gram eroin ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evin damında kovanın içinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video

Ekipler evi takibe aldı. Evin arka bölümüne gelen kişiler damdan sarkıtılan kovanın içinde uyuşturucu bulunan paketleri aldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Polislerin bir bölümü uyuşturucuyu satın alanları diğerleri ise damda bulunan uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Damda gizli bölmelerde ise satışa hazır halde 22 pakette 28,96 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yakup S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu
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