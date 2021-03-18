Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evin damında kovanın içinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video

Ekipler evi takibe aldı. Evin arka bölümüne gelen kişiler damdan sarkıtılan kovanın içinde uyuşturucu bulunan paketleri aldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Polislerin bir bölümü uyuşturucuyu satın alanları diğerleri ise damda bulunan uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Damda gizli bölmelerde ise satışa hazır halde 22 pakette 28,96 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yakup S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.