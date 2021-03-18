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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:17 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:17

Yarım asırlık berberlere plaket

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yarım asırlık berberlere plaket

tarafından belirlenen ve meslekte yarım asrı geride bırakan berberler plaketle ödüllendirildi.

Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Berberler Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü ile birlikte ahde vefa örneği sergileyerek, meslekte 50 yılı geride bırakan oda üyesi erkek berberlerini işyerlerinde ziyaret etti.

Bugüne kadar onlarca usta ve kalfa yetişmesine vesile olan esnaf ve sanatkarların taleplerini dinleyen İl Müdürü Adnan Ekiz, Ticaret Bakanlığının hediyelerini esnaf ve sanatkarlara takdim etti. Ekiz, "Mesleğinde 50 yılını dolduran esnaflarımıza gösterdikleri gayretler ve mesleklerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki çok güzel hizmetler yapmışlar, zanaatkarlığın en güzel örneklerini sergilemişler" dedi.

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Yarım asırlık berberlere plaket
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